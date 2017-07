Český minister financií: Česko nechce uponáhľať svoj vstup do eurozóny

Ilustračné foto. Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 11. júla (TASR) - Česká republika už dávno spĺňa všetky kritériá pre vstup do eurozóny a vie, že sa musí stať členom menovej únie, zatiaľ sa však s prijatím eura nijako neponáhľa. Uviedol dnes v Bruseli český minister financií Ivan Pilný (ANO) na úvod zasadnutia ministrov financií EÚ (Ecofin).Minister Pilný sa ešte pred zasadnutím Ecofinu stretol s ministrom financií Francúzska Brunom Le Mairom a pred novinármi uviedol, že sa ich rozhovory týkali aj otázok okolo eurozóny. Nový francúzsky prezident Emmanuel Macron sa totiž netají zámermi posilniť eurozónu a uvažuje aj o vlastnom rozpočte pre krajiny eurozóny. V tejto súvislosti mala francúzska strana záujem o český postoj voči euru.upozornil Pilný.Spresnil, že so vstupom do eurozóny sa spája veľa rizík a nie je to len brexit, ale aj nestabilita v Grécku, Taliansku či Španielsku. Tieto riziká vytvárajú politický problém a ten podľa neho bude riešiť až nová česká vláda.Od vstupu ČR do EU v roku 2004 sa ani jedna česká vláda neodhodlala oznámiť termín vstupu krajiny do eurozóny. Šéf hnutia ANO a bývalý minister financií Andrej Babiš, ktorý by sa podľa prieskumov voličských nálad mohol stať šéfom budúcej českej vlády, sa tiež netají odmietaním eura. Potvrdil to aj v nedávnom rozhovore pre Bloomberg (26.6), keď vyhlásil:. A dodal, že Česi si zachovaním vlastnej meny musia chrániť svoju suverenitu.Pilný s odkazom aj na tento rozhovor však upozornil, že Babiš nikdy nepovedal, že ČR neprijme euro, ale po celý čas sa zasadzuje za to, že vstup do eurozóny netreba uponáhľať. A že si treba počkať na to, ako sa Európa vyrovná s niektorými problémami, najmä však s brexitom.uviedol minister v závere.Jeho slová potvrdzuje aj prieskum Eurobarometra z roku 2016, podľa ktorého až 72 percent občanov Českej republiky chce aj naďalej zachovať českú korunu.