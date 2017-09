Český minister zahraničných vecí sa ľahko zranil pri dopravnej nehode

Minister zahraničných vecí Českej republiky Lubomír Zaorálek Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Praha 16. septembra (TASR) - Český minister zahraničných vecí a volebný líder Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD) Lubomír Zaorálek utrpel v piatok podvečer ľahké zranenie pri dopravnej nehode, ktorá sa stala v juhomoravskom okrese Znojmo. Spravodajský server Novinky.cz o tom informoval s odvolaním sa na nemenovaný zdroj denníka Právo.Podľa zverejnených údajov došlo na ceste pri obci Lechovice v uvedenom okrese k nehode viacerých áut vrátane ministrovej limuzíny. Hovorkyňa českého rezortu zahraničných vecí Irena Valentová neskôr potvrdila, že účastníkom nehody bol i Zaorálek, ktorého previezli zraneného do nemocnice v Brne.povedala Valentová podľa Noviniek.cz.Hovorkyňa juhomoravskej záchrannej služby Hedvika Kropáčková pre server uviedla, že na miesto nehody bol vyslaný vrtuľník, ktorý "transportoval do nemocnice v Brne-Bohuniciach muža so stredne ťažkým zranením". Podľa informácií Noviniek.cz však týmto mužom nebol minister Zaorálek.Hovorca českého policajného prezídia Petr Habenicht uviedol pre denník Právo, že po nehode bolo prevezených do nemocnice na ošetrenie "niekoľko osôb".