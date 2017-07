Český obranca Kadeřábek predĺžil zmluvu s Hoffenheimom do roku 2021

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 27. júla (TASR) - Český futbalový reprezentant Pavel Kadeřábek podpísal novú dvojročnú zmluvu s bundesligovým Hoffenheimom. Dvadsaťpäťročný obranca by tak mal v klube zostať až do roku 2021.Kadeřábek odohral v najvyššej nemeckej súťaži 51 zápasov, v minulej sezóne pomohol mužstvu ku štvrtému miestu v tabuľke. Do Hoffenheimu prišiel pred dvoma rokmi zo Sparty Praha.