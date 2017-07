Český obranca Matějů mieri k nováčikovi Premier League z Brightonu

Na archívnej snímke vľavo hráč Slovenska Tomáš Brigant a hráč Česka Aleš Matějů v súboji o loptu v prípravnom zápase Slovensko "21" - Česko "21" v Senici. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 28. júla (TASR) - Český futbalový reprezentant do 21 rokov Aleš Matějů sa má stať novou akvizíciou anglického prvoligového nováčika z Brightonu. Obranca Viktorie Plzeň má v najbližších dňoch absolvovať v klube Premier League zdravotné testy, informoval portál iDNES.cz.Dvadsaťjedenročný krajný obranca sa momentálne zotavuje zo zranenia, pre ktoré vynechal aj ME do 21 rokov v Poľsku. Plzeň by za neho mohla dostať 70 miliónov českých korún. Matějů ako dorastenec hrával za PSV Eindhoven, do Plzne prišiel v roku 2015. Odohral za ňu 50 ligových zápasov.