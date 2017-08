Český premiér rokoval v Iraku o vojenskej spolupráci aj o utečencoch

Bohuslav Sobotka, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bagdad 27. augusta (TASR) - O vojenskej spolupráci, nadchádzajúcej rekonštrukcii Iraku i navrátení utečencov rokoval v český premiér Bohuslav Sobotka v Bagdade so svojím irackým náprotivkom Hajdarom Abádím. Sobotka sa počas dvojdňovej návštevy Iraku, kam pricestoval v sobotu, stretol aj s prezidentom Fuádom Masúmom a šéfom diplomacie Ibráhímom Džaafarím, informoval dnes internetový server Novinky.cz.povedal ešte pred rokovaniami Sobotka. "tvrdil český premiér, ktorý krátko pred odletom do Iraku povedal, že si nepraje, aby sa malá moslimská komunita v Česku ďalej rozrastala.Česko, ktoré je členom medzinárodnej koalície proti takzvanému Islamskému štátu (IS), má na leteckej základni Balad, zhruba 80 kilometrov severne od Bagdadu, celkom 27 leteckých inštruktorov, ktorí pomáhajú pilotom a letiskovému personálu s nasadením českých bojových lietadiel typu L-159. Česi tam budú pôsobiť do konca budúceho roka.Od marca tohto roka v Bagdade pôsobí aj päťčlenný tím českých policajných inštruktorov, ktorý sa až do konca budúceho roka bude obmeňovať každých šesť mesiacov. Základný kurz pritom každých osem týždňov absolvuje až 900 príslušníkov irackej federálnej a lokálnej polície, ktorí sa školia v najrôznejších zručnostiach - od streľby až po kontrolu osôb.Dosiaľ posledným českým premiérom, ktorý Irak navštívil, bol v roku 2011 Petr Nečas. Kým vtedajšej návšteve, ešte pred vznikom IS, dominovali ekonomické rokovania, Sobotka v Iraku stále z veľkej časti riešil bezpečnostnú spoluprácu.České podnikateľské delegácie už do Iraku chodia mapovať príležitosti pre plánovanú obnovu krajiny, hlavným exportným odvetvím tam pre ne ale zatiaľ zostáva zbrojárstvo. Len vlani tam české firmy dodali zbrojný materiál za 1,66 miliardy korún, čo predstavuje viac ako desať percent ich celkového ročného vývozu. Nikde inde českí zbrojári nepredali viac.V ťažobnom priemysle, ktorý zrejme teraz čaká prudký rozmach, tam majú Česi dobré meno – zhruba 60 percent rafinérií v Iraku totiž postavili pracovníci bývalého Československa.Irak zároveň patrí ku krajinám, kam prúdi najviac českej humanitárnej pomoci. Sobotkova vláda v marci tohto roka vyčlenila 25 miliónov ako dar na boj proti IS a následnú rekonštrukciu krajiny. Vlani Praha poskytla Bagdadu celkovú finančnú pomoc vo výške 38 miliónov korún. Od českých charitatívnych organizácií len za tento rok prišla do Iraku pomoc za 65,5 milióna korún, dodal server Novinky.cz.