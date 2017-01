Český prezident očakáva dohodu Ruska a USA a zrušenie sankcií

Na snímke prezident Českej republiky Miloš Zeman Foto: TASR – Štefan Puškáš Foto: TASR – Štefan Puškáš

Bratislava/Praha 12. januára (TASR) - Nový americký prezident Donald Trump by mal dať na stôl zrušenie ekonomických sankcií proti Rusku, lebo prax ukázala, že nie sú účinné. V rozhovore pre TASR a TABLET.TV to povedal český prezident Miloš Zeman.zdôraznil Zeman, ktorý očakáva americkú dohodu s Rusku a, naopak, tvrdú rétoriku voči Číne.,“ uviedol český prezident.Práve počas troch rokov jeho funkčného obdobia podporoval rozvoj ekonomickej spolupráce s Ruskom i s Čínou, no chápe, že americký postoj je iný. „,“ dodal Zeman.