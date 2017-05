Český prezident Zeman vymenoval prvú českú generálku

Na archívnej český prezident Miloš Zeman. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 9. mája (TASR) - Český prezident Miloš Zeman vymenoval včera plukovníčku Lenku Šmerdovú za generálku. Ide o prvú ženu, ktorá v Česku dosiahla túto vojenskú hodnosť, informuje webový spravodajský portál Novinky.cz.Prezident vo svojom príhovore spomenul, že vzhľadom na zastúpenie žien v armáde, by si Česko zaslúžilo ešte jednu generálku. Zeman tiež povýšil štyroch vojnových veteránov. Vymenovania sa dočkali aj šéf väzenskej služby Petr Dohnal a jeho námestník Simon Michailidis; obaja pred časom povýšenie odmietli.Povýšenie prvej ženy do hodnosti generálky schválila 24. apríla vláda na návrh ministra obrany Martina Stropnického. Šmerdová bola až doteraz poradkyňou náčelníka generálneho štábu. Mala na starosti doplňovanie personálu a pod jej kompetenciu spadal aj nábor nových vojakov v celej armáde.V českej armáde sú približne tri tisícky žien, je ich teda zhruba 13 percent. Hodnosť plukovníčky však dosiahli iba štyri z nich. Ako pred časom uviedol Stropnický, v armáde je veľké zastúpenie žien, a preto je načase, aby sa súčasťou jej vedenia stala žena. Prezident pripomenul, že vzhľadom na zastúpenie žien v českej armáde by mala mať krajina dve generálky.skonštatovala Šmerdová. Dodala, že bude chcieť, aby sa vojaci v armáde cítili dobre. Náčelník generálneho štábu českej armády Josef Bečvář vyjadril nad jej povýšením radosť.