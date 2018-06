Český priemysel v apríli ožil a vzrástol

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 6. júna (TASR) - Český priemysel v apríli ožil a jeho produkcia vzrástla, ale menej ako očakávali ekonómovia. Vyplýva to z údajov, ktoré v stredu zverejnil Český štatistický úrad (ČSÚ).Konkrétne, produkcia českého priemyslu na neupravenej báze vzrástla v apríli medziročne o 5,5 %. To ostro kontrastuje s jej marcovým poklesom o 1,5 %. Napriek tomu aprílový výsledok sklamal ekonómov, ktorí počítali s nárastom produkcie až o 9 %.Čo sa týka jednotlivých odvetví, v apríli sa najviac zvýšila produkcia výrobného sektora o 9 %, zatiaľ čo v prípade ťažobného a banského sektora klesla o 0,1 %.Po úprave o počet pracovných dní sa výkon celého českého priemyslu v apríli znížil o 0,2 %.Aj v medzimesačnom porovnaní a na sezónne upravenej báze priemyselná produkcia v Česku v apríli klesla, a to o 0,9 %.ČSÚ zároveň uviedol, že stavebná produkcia v krajine v apríli vzrástla medziročne o 7,7 percenta ročne, čo je výrazne zrýchlenie oproti jej marcovému zvýšeniu o 0,4 %. Medzimesačne stúpla aprílová stavebná produkcia o 1,5 %.