Český reprezentant Schick je už hráčom AS Rím

Český futbalový reprezentant Patrik Schick Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 29. augusta (TASR) - Taliansky futbalový klub AS Rím potvrdil príchod 21-ročného českého útočníka Patrika Schicka zo Sampdorie Janov za 42 miliónov eur.Český reprezentant sa stal po úspešnom absolvovaní zdravotnej prehliadky najdrahšou posiloua zároveň druhým najdrahším českým futbalistom histórie. Najdrahším českým futbalistom stále zostal Pavel Nedvěd, ktorý v roku 2001 prestúpil z Lazia Rím do Juventusu za 1,596 miliardy českých korún.Nová posila Rimanov bude v tíme najskôr na ročnom hosťovaní, po sezóne sa Schick stane oficiálnym hráčom tímu. O služby českého futbalistu bol počas leta veľký záujem, médiá spomínali odchod do Juventusu Turín alebo Interu Miláno.Dvadsaťjedenročný Čech má za sebou výbornú sezónu v Sampdorii, v 35 stretnutiach zaznamenal trinásť presných zásahov. Pôvodne už bol dohodnutý jeho prestup k úradujúcemu talianskemu šampiónovi, ale počas testov sa vyskytli zdravotné komplikácie, pre ktoré Juventus z dohody odstúpil. Informovala agentúra AP.