Český režisér chystá film o mužovi, ktorý predal Eiffelovku do zberu

Na archívnej foto Eiffelova veža v Paríži. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 21. júna (TASR) - Český režisér a fotograf Adolf Zika len pred pár dňami uviedol na Art Film Fest v Košiciach v slovenskej premiére svoj dokument venovaný výstrednému a charizmatickému fotografovi - Robert Vano - Príbeh človeka, a už chystá naraz hneď dva ďalšie tituly.povedal pre TASR Zika, ktorý v roku 2007 venoval celovečerný dokument jednému z najvýznamnejších českých fotografov súčasnosti Janovi Saudkovi. Na festivale EuroFest Montreale v Kanade ho vyhlásili za najlepší dokumentárny film. Zika nakrútil i dokument Zlatý Muž z Ria o českom olympionikovi, džudistovi Lukášovi Krpálkovi.Andrea Absolonová mala reprezentovať Česko na letných OH v Atlante 1996. Keď sa 19-ročná športovkyňa pripravovala na olympiádu zradila ju pri skoku z 10-metrovej veže chrbtica. Nehoda na tréningu predznamenala koniec kariéry nádejného talentu. Z modrookej blondínky s krásnou tváričkou sa stala svetová pornohviezda. To však netrvalo dlho, Andrea ako 27-ročná podľahla rakovine mozgu.priblížil v Česku známy príbeh ženy, o ktorej podľa Ziku nakrúca film dokonca americká spoločnosť.Akčný a neúnavný filmár pripravuje tiež snímku o najväčšom podvodníkovi všetkých čias Viktorovi Lustigovi. Český profesionálny podvodník, ktorý sa narodil v roku 1890 v Hostinné, páchal podvody v rôznych krajinách, avšak najviac sa preslávil ako "Muž, ktorý predal Eiffelovu vežu. Dvakrát". Rovnomenný názov zvolil Adolf Zika pre svoj ďalší film, má to byť jeho doposiaľ najväčšie dielo.prízvukuje režisér svoju najnovšiu tému a ďalej vysvetľuje, že pôvodne chcel nakrúcať hraný film.Adolf Zika má už vytypovaného herca, ktorý by mal stvárniť hlavného hrdinu. Kráľa podvodníkov Viktora Lustiga by si mal zahrať známy český herec Martin Stránský.uzavrel.