Český speleológ zahynul po nehode v jaskynnom systéme v Hornom Rakúsku

Wildalpen/Mariazell 31. októbra (TASR) - Štyridsaťosemročný jaskyniar z Česka zomrel v noci na utorok po nehode v jaskynnom systéme medzi Wildalpen a Mariazellom v Hornom Rakúsku na následky zranení, ktoré utrpel pri nehode.Jeho dolnorakúsky kolega zraneného zanechal na mieste, aby privolal záchranárov, keď sa tam však prví z nich dostali, našli už českého speleológa bez známok života.Informácie priniesla rakúska tlačová agentúra APA i české elektronické médiá.Dvojica skúsených jaskyniarov vstúpila do osudného jaskynného systému v sobotu so zámerom preskúmať nové trasy. V noci na utorok tam však došlo k fatálnej nehode, keď sa český občan v snahe zabezpečiť lano z neznámych príčin zrútil z výšky 20-30 metrov. Nešťastníkov rakúsky kolega mu poskytol prvú pomoc, ale následne sa odobral privolať záchranárov.Na mieste zasahovalo v utorok predpoludním okolo 70 osôb, ktorých podporili aj posádky dvoch vrtuľníkov. Do jaskyne zostúpil ešte pred poludním päťčlenný tím záchranárov, po ktorom nasledovali ďalšie dve skupiny, pričom v jednej z nich bol i lekár. O čosi neskôr sa však ukázalo, že Čechovi už nemožno pomôcť. O život prišiel zrejme pri alebo krátko po páde, pri ktorom si privodil ťažké zranenia hlavy.Operácia, v rámci ktorej vyzdvihnú telo obete na povrch, potrvá minimálne do polnoci.