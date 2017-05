Český súd poslal M. Peltu do väzby v kauze dotačných programov

Miroslav Pelta. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Praha 5. mája (TASR) - Predsedu Českej futbalovej asociácie (FAČR) Miroslava Peltu, ktorého spolu s ďalšími dvomi osobami obvinili v kauze dotačných programov ministerstva školstva, poslal v piatok Obvodný súd Praha 1 do väzby.České médiá o zadržaní šéfa strešnej inštitúcie českého futbalu informoval štátny zástupca Ondřej Trčka. Proti rozhodnutiu súdu môže Pelta podať sťažnosť. Väzba čaká aj námestníčku ministerky školstva Simonu Kratochvílovú.uviedol Trčka. Podľa žalobcu i súdu sú obavy, že obvinení budú ovplyvňovať svedkov a opakovať trestnú činnosť. Peltov právny zástupca Bronislav Šerák uviedol, že jeho klient sa cíti nevinný.Peltu stíhajú za zneužitie právomocí úradnej osoby, dohadovania výhod pri zadávaní verejnej zákazky ako aj z porušenia povinností pri správe cudzieho majetku. Podľa vyšetrovateľov navádzal Kratochvílovú a bývalého šéfa ministerského odboru Zdeňka Břízu, ako by mali "nakladať" so štátnymi dotáciami.Výkonný výbor FAČR sa bude na pondelňajšom mimoriadnom zasadnutí zaoberať vzniknutou situáciou, určí ďalší postup a pravdepodobne bude riešiť aj otázku Peltovho zástupcu.