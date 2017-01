Český trh s nehnuteľnosťami ovládli v roku 2016 ázijskí investori

Ilustračné foto, Praha Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 11. januára (TASR) - V investíciách do českých komerčných nehnuteľností typu kancelárskych alebo logistických centier prevládol v minulom roku ázijský kapitál. Ázijčania vlani nakúpili v Česku podnikateľské reality za 36 miliárd Kč (1,33 miliardy eur), vyplýva z údajov poradenskej spoločnosti CBRE. To je viac, než nakúpili tradične silní českí alebo nemeckí investori a prvýkrát, čo ázijskí investori na českom realitnom trhu takto zabodovali. V západnej Európe otvorene nakupujú už dlhšie obdobie.uviedol Chris Sheils, šéf investícií v pražskej kancelárii CBRE.Objem investícií do komerčných realít sa vlani v Česku vyšplhal na 3,7 miliardy eur. To je najlepší zaznamenaný výsledok. Ázijčania získali 36 % z trhu, druhí Česi 32 % a tretí Nemci 12 %.O najväčšiu investíciu sa ázijský kapitál postaral v priemyselných nehnuteľnostiach. Správca singapurských devízových rezerv GIC kúpil za 2,4 miliardy eur celoeurópske portfólio v Prahe sídliaceho developéra P3. Na Českú republiku z toho pripadlo 700 miliónov eur. Zo Singapuru pochádza aj investičný trust M&L Hospitality, nový majiteľ hotela Hilton Prague Old Town a priľahlého viacúčelového centra Gestin.Výsledky trhu výrazne ovplyvnila aj spoločnosť CEFC. Číňania vlastniaci napríklad futbalový klub Slavia si vlani kúpili luxusný hotel Mandarin Oriental na pražskej Malej Strane. CEFC okrem toho urobila veľký realitný obchod so skupinou Penta. Koncom minulého roka pri ňom zaplatila viac než 7 miliárd Kč.Napriek minuloročnému nástupu ázijských kupcov sa nepredpokladá, že by české nehnuteľnosti ovládli natrvalo.povedal advokát Tomáš Běhounek z kancelárie Bnt attorneys-at-law, ktorá pri veľkých realitných transakciách asistuje.Čo sa týka tohtoročných výsledkov realitného trhu, očakáva sa, že by nemali príliš zaostávať za minuloročným rekordom. Konzultanti z CBRE sledujú vyše 50 rozpracovaných obchodov s celkovým objemom investícií viac než 3,3 miliardy eur.