Český útočník Pospíšil posilnil Nové Zámky

Hráči Nových Zámkov, archívna snímka. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Nové Zámky 31. mája (TASR) - Český hokejista Tomáš Pospíšil posilnil tipsportligový klub HC Nové Zámky. Tridsaťročný útočník podpísal ročnú zmluvu s opciou. Po Adamovi Zbořilovi, Filipovi Bajtekovi a Radimovi Hruškovi je štvrtým legionárom na novozámockej súpiske pred sezónou 2018/19.Odchovanca Šumperku draftovala v roku 2005 v piatom kole Atlanta Thrashers. Po dvoch úspešných mládežníckych sezónach v juniorskej OHL strávil dva ročníky na farme Thrashers v Chicagu, no do profiligy sa nedostal. Následne jeho kroky smerovali naspäť do Česka. Počas deviatich sezón pôsobil v Třinci, Brne, Slavii Praha, Liberci, Hradci Králové, Chomutove a naposledy v Mladej Boleslavi. Po sezóne 2016/17 odišiel do Bieloruska, no za Soligorsk nastúpil iba na 13 zápasov, po ktorých s klubom rozviazal zmluvu. Sezónu dokončil v Žiline, kde patril k ťahúňom mužstva a v 31 zápasoch nazbieral 24 bodov. Informoval o tom portál hcnovezamky.eu.