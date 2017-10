Český útočník Škoda posilnil Nové Zámky

Ilustračná snímka Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nové Zámky 16. októbra (TASR) - Český hokejista Vladimír Škoda sa vracia do najvyššej slovenskej súťaže. Skúsený útočník sa stal novou posilou tímu HC Nové Zámky, za ktorý by mal debutovať vo vloženom zápase proti HK Orange 20. Klub informoval o novej posile na svojej oficiálnej webstránke.Škoda má na konte už 283 zápasov v najvyššej slovenskej súťaži. Prvýkrát sa v nej objavil v sezóne 2008/2009 v drese MsHK Žilina, neskôr pôsobil aj vo Zvolene, v Martine a dvakrát sa vrátil aj do Žiliny. Sezónu 2016/2017 odohral v materskom klube v Českých Budějoviciach a počas prípravného obdobia sa na turnaji vo Zvolene objavil v tíme poľského GKS Tychy.