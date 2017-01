Český železničný dopravca Leo Express rozbieha firmu na zdieľanie áut

Ilustračné foto. Foto: TASR/Martin Turanovič Foto: TASR/Martin Turanovič

Praha 24. januára (TASR) - Český súkromný železničný dopravca Leo Express rozbieha ďalší biznis, firmu na zdieľanie áut pod názvom SmileCar. Nepočíta s vlastnou flotilou vozidiel, autá si majú ľudia požičiavať medzi sebou.Firma už na svojom webe spustila registráciu majiteľov vozidiel, ktorí by ich chceli prenajímať, a záujemcov o požičiavanie áut. Prvé vozidlá by si ľudia mali začať medzi sebou požičiavať v lete, presný termín zatiaľ nebol stanovený. SmileCar ponúkne mobilnú aplikáciu na sprostredkovanie, vybaví potrebné papiere a poistenie. Registračný poplatok neúčtuje, bude si brať maržu len z uskutočnených zapožičaní. Záujemca o zapožičanie vozidla bude musieť zložiť vratnú kauciu 5000 Kč (185,04 eura).Zdieľanie áut (carsharing) je vo svete rýchlo rastúci biznis, v Česku je ale zatiaľ iba v začiatkoch. Doteraz najväčší český carsharing Car4Way sľubuje v tomto roku rozšírenie flotily na 200 vozidiel. S menšími počtami áut fungujú Autonapůl alebo Ajo.cz. Služby fungujú v Prahe, Brne a ešte v zopár ďalších mestách."Hlavný rozdiel medzi nami a Car4Way je, že my autá nevlastníme, nepridávame na cesty ďalšie. Využívame tie, čo sú už tu. V Prahe je takmer milión áut, tak prečo kupovať ďalšie, keď ich je tu toľko a určite nie sú využité na 100 percent," povedal pre Novinky riaditeľ SmileCar Jan Charouz.Základné financovanie na rozjazd má podľa neho firma zabezpečené. Ide o projekt Leo Expressu podnikateľa Leoša Novotného. SmileCar je ale separátna firma, ktorá si žije vlastným životom. Službu spustí naprieč Českom, zo začiatku sa chcú zamerať najmä na Prahu.Cena za vypožičanie na deň by sa mala odvíjať od ceny vozidla. Napríklad v prípade Octavie by to malo byť 1000 Kč na deň, ale majiteľ môže cenu upraviť podľa svojho uváženia. Ten, kto si auto požičia, musí pred vrátením dotankovať nádrž na počiatočný stav.Ako povedal pre Novinky Jan Linhart z poradenskej firmy KPMG, carsharing je prudko rastúci segment, ktorý zahŕňa niekoľko obchodných modelov. Model SmileCar je podľa neho ďalším typom platformy, ktorá v podstate preberá princípy používané službou Airbnb v oblasti ubytovania.Zvolený model SmileCar ale podľa neho bude narážať na viacero výziev.dodal Linhart.Upozornil aj na to, že zdieľaná ekonomika naráža na mnoho legislatívnych požiadaviek, ktoré na jednej strane vyžadujú riadne zdanenie príjmov z prenájmu vozidla, môžu ale znamenať aj nevyhnutnosť vybaviť si podnikateľské oprávnenie so všetkými dôsledkami, ktoré z toho vyplývajú.