Český zľavový portál NakupvAkci.cz podviedol tisíce ľudí

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 27. decembra (TASR) - Česká polícia vyšetruje jeden z donedávna najväčších českých zľavových serverov NakupvAkci.cz pre podozrenie z podvodu. Dnes vyzvala poškodených zákazníkov na podanie oznámenia. Portál s takmer 10-% podielom na českom trhu tento mesiac ukončil činnosť.Policajti sa domnievajú, že poškodených zákazníkov by mohlo byť aj niekoľko tisíc. Vyzvali ich preto, aby podali oznámenie na najbližších miestnych alebo obvodných oddeleniach Polície ČR.Server NakupvAkci.cz ukončil činnosť v polovici decembra. Minulý rok bol s vyše 9-% podielom na trhu 3. najväčším zľavovým serverom v Česku.Na facebookovom profile portálu sa ešte pred jeho zmazaním v polovici decembra množili sťažnosti klientov aj obchodných partnerov, či to bolo za oneskorené platby alebo nedodaný tovar. Podľa denníka E15 prevádzkovatelia portálu zo spoločnosti Garuma dlhovali až 50 miliónov Kč (1,85 milióna eur).Mestský súd v Prahe 23. decembra zamietol insolvenčné návrhy na firmu Garuma. V návrhoch podľa súdu chýbali napríklad niektoré podrobnosti o pohľadávkach a ďalšie potrebné údaje. Jeden návrh podala v polovici decembra firma Hostely Praha a ďalší krátko na to samotná Garuma.