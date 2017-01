Česmad: Aj Rakúsko zaviedlo minimálnu mzdu pre zahraničných dopravcov

Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 18. januára (TASR) - Rakúsko, ako ďalšia krajina, zaviedlo zákon o minimálnej mzde, ktorý sa uplatňuje aj na vodičov v medzinárodnej cestnej doprave. Upozornilo na to Združenie cestných dopravcov Česmad Slovakia.Podľa združenia začali tieto zmeny platiť začiatkom tohto roka, podmienky vyplývajúce zo zákona o minimálnej mzde sa tak začali týkať aj dopravných spoločností a vodičov, ktorí prepravujú tovar či osoby do alebo z Rakúska. A teda netýkajú sa len kabotážnej dopravy, čiže dopravy medzi jednotlivými mestami v danom štáte, ako to fungovalo doteraz.zdôraznil prezident združenia Pavol Jančovič.Všetci dopravcovia by podľa neho radi zaplatili svojich vodičov, ale v takom prípade očakávajú a žiadajú, aby aj ich nemecké, francúzske či rakúske spoločnosti platili tak, ako platia domácich dopravcov.dodal Andrej Fekete z Česmadu. Zo zákona podľa neho vyplýva, že slovenskému vodičovi pracujúcemu pre slovenskú dopravnú spoločnosť musí byť za výkon práce na rakúskom území vyplácaná tamojšia minimálna mzda, ktorá je v súčasnosti neporovnateľne vyššia ako na Slovensku.dodal Fekete. Vďaka týmtototiž podľa neho býva príjem vodiča často vyšší, ako by bol na základe vyplácania rakúskej minimálnej mzdy.Okrem toho, podľa Česmadu tri týždne po uvedení zákona do platnosti zostáva veľa otázok nezodpovedaných a rakúske úrady nereagujú na vzniknuté problémy.opísalo združenie. Dostupný je iba jednorazový formulár a chýba taký, ktorý by platil na dlhší časový úsek.vysvetlil generálny tajomník združenia Pavol Reich.Rakúske orgány tiež podľa neho od vodiča vyžadujú aj pracovnú zmluvu, doklady o mzde či formulár A1 zo Sociálnej poisťovne, ktorý dokazuje vyplácanie sociálneho a zdravotného poistenia na Slovensku.priblížil Fekete. Česmad sa preto s týmito problémami obrátil aj na Slovenské veľvyslanectvo v Rakúsku a žiada ich o spoluprácu pri riešení týchto problémov, pretože dopravným spoločnostiam hrozia sankcie vo výške od 500 do 5000 eur.Zároveň chce Česmad v spolupráci s ostatnými európskymi združeniami dopravcov a s Medzinárodnou úniou cestnej dopravy vyvíjať ďalšie kroky, aby aspoň do vyriešenia všetkých problémov rakúska strana zaviedla na platnosť zákona moratórium.