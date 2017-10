ČESMAD: Berieme na vedomie dohodu k smernici o vysielaní zamestnancov

Ilustračné foto Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 24. októbra (TASR) - Združenie cestných dopravcov Česmad Slovakia berie na vedomie rozhodnutie Rady Európskej únie z pondelka 23. októbra. To znie, že až do nadobudnutia účinnosti takzvaného cestného balíka v roku 2019 bude medzinárodná doprava upravovaná platnou legislatívou a nebude sa na ňu vzťahovať aktuálne diskutovaná smernica o vysielaní zamestnancov.opísala hovorkyňa združenia Martina Baumann v utorkovom stanovisku. To znamená, od koľkých dní sa budú podmienky vysielania vzťahovať na vodičov cestnej dopravy.doplnila.Rovnako kľúčovým je pre združenie podľa jej slov návrh nariadenia Rady z roku 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov, ktoré sa týkajú doby jazdy a doby odpočinku v oblasti cestnej dopravy.vysvetlila.Ďalším bodom, o ktorom vedú dopravcovia diskusie, je povinnosť návratu po troch týždňoch strávených v rámci inej členskej krajiny EÚ do krajiny registrácie alebo do krajiny trvalého pobytu vodiča.vymenovala.Naďalej prebiehajú podľa jej slov rokovania v rámci Európskej komisie a IRU, ktorých cieľom je v spolupráci s európskymi asociáciami cestných dopravcov nájsť finálnu úpravu uvedeného cestného balíka.