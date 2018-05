Cesta do krajiny s epidémiou osýpok je rizikom, varujú odborníci

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 30. mája (TASR) - Každá osoba cestujúca do krajiny postihnutej osýpkami, ktorá nie je riadne očkovaná dvoma dávkami vakcíny proti osýpkam, je v riziku, že pri kontakte s chorým na osýpky ochorie, upozorňuje Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.Epidémie osýpok v Európe pokračujú aj tento rok. Do konca marca sa zaznamenalo vyše 4800 prípadov, vlani to bolo 14.600. Najviac prípadov je tento rok vo Francúzsku, Taliansku, Grécku, Rumunsku a Veľkej Británii. Aktuálne sa štyri prípady zaznamenali aj na Slovensku, v okrese Michalovce. U ďalších ľudí je na ochorenie podozrenie.vysvetlila Daša Račková z ÚVZ SR.Osýpky patria medzi najzávažnejšie vírusové ochorenia detského veku. Ich závažnosť spočíva najmä v častých komplikáciách, ako sú zápaly pľúc, priedušiek, uší a centrálneho nervového systému. Ochorenie patrí k najnákazlivejším prenosným ochoreniam a rýchlo sa šíri vzduchom najmä medzi neočkovanými skupinami obyvateľstva.Ochorenie spôsobuje vírus osýpok zo skupiny paramyxovírusov. Inkubačný čas je približne desať dní.priblížila Račková.Zdrojom nákazy je chorý človek v počiatočnom štádiu ochorenia, a to ešte pred objavením sa vyrážky. Ochorenie sa prenáša vzduchom kontaminovaným výlučkami horných dýchacích ciest chorého človeka. Imunita po prekonaní ochorenia je celoživotná.