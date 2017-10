Cestári budú v zime udržiavať v okolí Trnavy cez 2000 kilometrov ciest

Ťažké zimné sypače s radlicami na trati pretekov počas Cestárskeho rodea - súťaže v jazde zručnosti vozidiel zimnej údržby v Žiline 9. októbra 2015 Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

Trnava 9. októbra (TASR) – Riziko náhlej poľadovice, vznik závejov, prudké stúpania a ďalšie nástrahy zaradili 36 úsekov ciest na území Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) pre zimné obdobie do rebríčka nebezpečných lokalít. Ide spolu o zhruba 200 kilometrov (km) komunikácií, ktorým treba v období zimnej údržby pre bezpečnosť dopravy venovať zvýšenú pozornosť.Ide napríklad o cesty z Trnavy do Cífera alebo Bučian, kde z polí naveje sneh, pri Vodnom diele Gabčíkovo, kde sa rýchlo tvorí na ceste námraza, cestu z Moravského Svätého Jána do Veľkých Levár, vedúcu lesom či viacero ďalších ciest na Záhorí, kde sú prudké klesania či stúpania. Vyplýva to z Operačného plánu údržby na obdobie zimy 2017/2018, ktorý prijali poslanci TTSK na svojom októbrovom zasadnutí.Správa a údržba ciest (SÚC) TTSK sa v zimnom období musí starať o zjazdnosť zhruba 1900 kilometrov ciest prvej, druhej a tretej triedy. Z toho je v trnavskom regióne 886 km, v senickom regióne 438 km a v dunajskostredskom regióne 561 km. Viac ako 200 km ciest prvej triedy opäť bude udržiavať na objednávku Slovenskej správy ciest Bratislava.Aj na nadchádzajúcu zimu je pripravené poradie dôležitosti udržiavania komunikácií. V trnavskom regióne sú medzi najdôležitejšími cestné ťahy na bohunickú elektráreň, úsek Trnava – Trstín v smere na Bielu horu a Českú republiku, Trnava – obchvat, Sereď - Galanta (spolu 181 km). V senickom regióne majú prednosť pred ostatnými úseky od hraníc s Českou republikou do Kútov, smerom na Trnavu, cesta Skalica - Holíč a obchvat Skalice (spolu 112 km). V dunajskostredskom regióne je to okrem iných cesta Veľký Meder - hranica s Maďarskom či príjazd na Vodné dielo Gabčíkovo (spolu 222 km). Bez chemického posypu musia zostať úseky, kde je to vylúčené. Sú to železničné priecestia, ale i Krajinský most v Piešťanoch nad riekou Váh, úsek Moravský Svätý Ján - hranica s Českom, čo je záplavové územie rieky Morava či prieťah Dunajským Klátovom, pretože je v chránenej krajinnej oblasti Žitný ostrov.