Cestári upozorňujú, vo viacerých lokalitách je znížená dohľadnosť

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. januára (TASR) - V lokalitách Banská Štiavnica, Kremnica, Sekule, Donovaly a Šturec musia motoristi rátať so zníženou dohľadnosťou. Informuje o tom stránka Slovenskej správy ciest.Cestári na svojom webe zjazdnost.sk spresňujú, že v uvedených lokalitách je dohľadnosť do 100 metrov.upozorňujú ďalej.Povrch vozoviek diaľničných úsekov a rýchlostných ciest je v sobotu podvečer suchý až vlhký, vozovky ciest I., II. a III. triedy sú vlhké až mokré. Na území stredného a východného Slovenska je povrch vozoviek miestami pokrytý vrstvou kašovitého až utlačeného snehu do troch centimetrov.