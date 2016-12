Cestári varujú pred hmlou i poľadovicou na juhozápadnom Slovensku

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. decembra (TASR) - Poľadovica i hmla môžu spôsobiť problémy na cestách juhozápadného Slovenska. Upozorňuje na to Slovenská správa ciest (SSC) na svojej stránke www.zjazdnost.sk.Cestári spresňujú, že poľadovica je na všetkých cestách v celom okrese Komárno a vo východnej časti okresu Dunajská Streda. Pripomínajú taktiež, že pri nízkych teplotách sa môže námraza i poľadovica vyskytnúť na mokrých vozovkách, na mostoch i pri vodných tokoch.Na hmlu si musia dať šoféri veľký pozor v Želiezovciach, kde je viditeľnosť do 50 m, na vzdialenosť 100 m limituje dohľadnosť hmla v okresoch Nové Zámky, Komárno a Levice.V týchto okresoch platí do 13.00 h i výstraha pred hmlou, ktorú vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Rovnakú výstrahu vydali meteorológovia i pre okresy Senica a Skalica. Aj v týchto okresoch sa môže do 13.00 h vyskytnúť hmla s dohľadnosťou od 50 do 200 m.