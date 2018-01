Cestári varujú pred hmlou, počítať treba aj so silnejším vetrom

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. januára (TASR) - Vodiči by mali aj v utorok jazdiť po slovenských cestách opatrnejšie. Slovenská správa ciest (SSC) upozorňuje na viacerých miestach na severe a východe Slovenska najmä na hmlu.Znížená viditeľnosť do 100 metrov je v lokalitách Svrčinovec, Skalité (okres Čadca), Bardejov, Giraltovce (okres Svidník), Hanušovce nad Topľou (okres Vranov nad Topľou), Holčíkovce (okres Vranov nad Topľou) a Mníšek nad Hnilcom (okres Gelnica). Hmla s viditeľnosťou do 200 metrov sa drží zatiaľ v lokalitách Námestovo, Prievidza, Važec (okres Liptovský Mikuláš), Krompachy (okres Spišská Nová Ves), Svinia (okres Prešov), Budimír (okres Košice-okolie), Medzilaborce, Vranov nad Topľou.Podľa portálu zjazdnost.sk sú momentálne zjazdné všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty, rovnako tak cesty I., II. a III. triedy. Povrch vozoviek je prevažne miestami mokrý, na strednom a východnom Slovensku miestami pokrytý vrstvou kašovitého, utlačeného alebo zľadovateného snehu. Prejazdné sú tiež horské priechody s tým, že horský priechod Šútovce je uzatvorený pre vozidlá nad 10 metrov dĺžky.V súčasnosti zároveň platí na niektorých miestach aj výstraha prvého stupňa pred vetrom. Tá sa týka vyšších horských polôh v Banskobystrickom, Žilinskom a Prešovskom kraji. Podľa meteorológov môže vietor v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 110-135 km/h.uvádza Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). So silnejším vetrom, s rýchlosťou v nárazoch 65-85 km/h, treba naďalej počítať aj na západnom Slovensku.