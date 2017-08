Cestou necestou, no hlavne spolu

Foto: Liga proti rakovine Foto: Liga proti rakovine

Bratislava 9. augusta (OTS) - Druhý ročník týždňového pobytu pre rodiny s deťmi, v ktorých jeden z rodičov je onkologický pacient, sa uskutoční v Ráztočne v termíne od 13. do 20. augusta 2017.Projekt s názvom „Rodinná týždňovka“ patrí ku projektom novým. Po úspešnom pilotnom ročníku, ktorý sme zorganizovali v auguste 2016, a ktorý dopadol nad naše očakávania, aktuálne zrealizujeme toto podujatie po druhýkrát.Keď sme „Rodinnú týždňovku“ pripravovali po prvýkrát, nebolo jednoduché vytvoriť program pre takmer 100 ľudí rôznych vekových kategórií - od malých detí, cez teenagerov až po dospelých. Po jej absolvovaní sme mohli skonštatovať absolútnu spokojnosť tak nás – organizátorov, ako aj všetkých účastníkov, ktorí sa do všetkých aktivít s chuťou zapájali a užívali si spoločne trávené chvíle.Tento rok sa pobytu zúčastní 33 rodín, čo je o 7 viac ako pred rokom. Opäť pre nich pripravujeme nezabudnuteľný týždeň plný športových aktivít, kreatívnych dielní, spoločných hier či zábavných večerov. Rodinky môžu absolvovať i výlety do okolia. Budú si môcť pozrieť múzeum praveku, zoologickú záhradu a zámok v Bojniciach, prírodné banské múzeum či starý zámok v Banskej Štiavnici. Celý čas sa o nich bude starať deväť animátorov - našich dobrovoľníkov.Cieľom projektu je najmä nasmerovať rodičov a ukázať im možnosti, ako môžu lepšie a jednoduchšie zvládať náročné obdobie v ich živote, ako komunikovať s ostatnými členmi rodiny, ako sa jednoduchšie vyrovnať so svojím ochorením, resp. ochorením svojho partnera alebo partnerky. Práve preto budú mať rodičia možnosť zúčastniť sa niekoľkých spoločných rozhovorov pod dohľadom psychológa, konzultovať môžu aj individuálne. Rodičia sa môžu medzi sebou porozprávať, vymeniť si svoje skúsenosti, rady, podporiť sa. Práve takáto komunikácia s ľuďmi, ktorí sa nachádzajú v podobnej situácii, pomáha človeku lepšie zvládať priebeh ochorenia.Keď do života zasiahne rakovina, všetko sa náhle zmení a zrazu rieši iba to, ako sa vyliečiť a prekonať ochorenie. Vtedy je veľmi dôležitá podpora najbližšej rodiny, ktorej sa nie vždy človeku aj dostane. Preto je potrebné naučiť ľudí, ako komunikovať s onkologickým pacientom v rodine, ako ho podporiť, dať mu najavo, že so svojím ochorením neostal sám. A aj to je cieľom projektu „Rodinná týždňovka“ – ukázať rodinkám, ako môžu lepšie a hlavne spoločne zvládnuť obdobie počas liečby a po nej a následné začlenenie sa späť do bežného života. Práve pozitívne psychické nastavenie človeka, podpora blízkeho okolia a vedomie, že niekto stojí pri ňom a pomôže mu, keď to bude potrebovať, môže pacientovi pomôcť lepšie zvládať situáciu.Projekt „Rodinná týždňovka“, podobne ako aj ďalšie projekty a programy Ligy proti rakovine určené na priamu pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám môžeme realizovať vďaka podpore verejnosti počas celoslovenskej zbierky Deň narcisov a vďaka výnosu z asignácie 2% z daní. Ďakujeme!