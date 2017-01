Cestovný ruch zápasí s nedostatkom personálu

Ilustračné foto Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. januára (TASR) – Minulý rok bol pre cestovný ruch jedným z najlepších, kapacity zariadení sa tak v zimnej aj letnej sezóne využívali na maximum. To podľa Zväzu cestovného ruchu (ZCR) SR znamená aj potrebu kvalifikovaného personálu. Zamestnávatelia v turizme však zápasia s jej nedostatkom, o problematike diskutovali aj počas veľtrhu ITF Slovakiatour v Bratislave.Podľa prezidenta ZCR SR Mareka Harbuľáka sú alarmujúce výsledky minuloročného prieskumu.opísal.Zároveň podľa prieskumov organizovaných spoločnosťou Trexima sa až 63 % absolventov študijných a učebných odborov pre cestovný ruch nezamestná v tejto oblasti. Dôvodov je podľa zväzu viacero, napríklad nevyhovujúca štruktúra vzdelania i to, že stredoškolákov skončí zhruba o 5 až 10.000 menej a vysokoškolákov viac, než sú reálne potreby trhu práce.dodala personálna odborníčka Lucia Dítětová. Podľa nej je to úloha štátnych i regionálnych orgánov, aby tento stav zmenili. Za problém mladých ľudí označila aj nechuť cestovať za prácou.Najväčším problémom je však podľa ZCR SR daňové a odvodové zaťaženie v oblasti cestovného ruchu. Zamestnávatelia súčasne vnímajú negatívne aj reakcie verejnosti na priemerné mzdy v tomto sektore. Rozšírený názor, že mzdy v tomto segmente sú minimálne, je podľa Harbuľáka nesprávny.upozornil Harbuľák. Platy v tomto sektore by však podľa neho mohli byť aj lepšie.dodal.