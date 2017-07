Cestovný zákaz: Najvyšší súd USA potvrdil výnimku pre širšie rodiny

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 19. júla (TASR) - Administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa dosiahla dnes čiastkové víťazstvo v spore týkajúcom sa zákazu cestovania cudzincov do USA. Americký najvyšší súd povolil uplatnenie Trumpovho dočasného zákazu vstupu pre utečencov. Potvrdil však aplikáciu výnimky z cestovného zákazu, týkajúceho sa šiestich moslimských krajín, aj na členov širšej rodiny, informovala agentúra DPA.Dnešný verdikt je reakciou na podnet ministerstva spravodlivosti USA. To požiadalo Najvyšší súd Spojených štátov, aby zvrátil minulotýždňové rozhodnutie federálneho sudcu v štáte Havaj. Ten obmedzil rozsah dočasného zákazu vstupu utečencov a cestujúcich zo šiestich prevažne moslimských krajín do USA.Trumpov výnos, vydaný ešte v marci zakázal vstupovať do USA na 90 dní občanom Iránu, Líbye, Somálska, Sudánu, Sýrie a Jemenu a na 120 dní všetkým utečencom. Do platnosti napokon vstúpil až 29. júna, aj to s obmedzeniami, ktoré nariadil najvyšší súd. Na ich základe do Spojených štátov môžu naďalej cestovať ľudia z určených šiestich krajín alebo utečenci, ktorí majú blízke väzby na osoby alebo inštitúcie v USA.Havajský federálny sudca okrem toho minulý týždeň rozšíril skupinu osôb, ktoré môžu žiadať o vstupné víza do USA. Popri vládou definovaných príbuzných (rodičov, manželov, snúbencov, synov, dcér, zaťov, neviest alebo súrodencov) do tejto skupiny zahrnul aj starých rodičov, vnúčatá, švagrov a švagriné, strýkov, tety, netere, synovcov a bratrancov.Túto časť rozhodnutia havajského sudcu Derricka Watsona dnes najvyšší súd potvrdil. Zablokoval však druhú časť Watsonovho verdiktu, ktorá nariaďovala prijatie utečencov oficiálne spolupracujúcich s americkými imigračnými úradmi.Najvyšší súd zdôraznil, že jeho dnešné rozhodnutie je len dočasné, keďže celá záležitosť je ešte predmetom odvolacieho konania na úrovni federálnych súdov.Dlhý a zamotaný právny súboj okolo Trumpovho zákazu by mal vyvrcholiť na pojednávaní Najvyššieho súdu USA v októbri. Odporcovia tvrdia, že prezidentský imigračný dekrét je v rozpore s americkou ústavou.