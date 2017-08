Cestu do amerického Texasu, kde úraduje hurikán, si radšej zvážte

Záchranné člny evakuujú obyvateľov na zaplavenej ulici po povodni spôsobenej tropickou búrkou Harvey v americkom Houstone 28. augusta 2017. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Bratislava 29. augusta (TASR) – Slováci, ktorí sa už nachádzajú v USA v štáte Texas, prípadne tí, ktorí sa chystajú na cestu do 1. septembra do pobrežných oblastí Texasu, predovšetkým miest Corpus Christi, Galveston a Houston, by mali sledovať a riadiť sa pokynmi miestnych úradov z dôvodu hurikánu Harvey a záplav. Radí im to Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR na svojej internetovej stránke.uvádza.Rezort zároveň vyzýva Slovákov, aby v prípade cestovania do Spojených štátov amerických využili službu dobrovoľnej elektronickej registrácie na jeho internetovej stránke.Hurikán Harvey zanechal státisíce ľudí bez elektriny a spôsobil značné záplavy vo viacerých pobrežných oblastiach Texasu, ktoré zasiahol v noci na sobotu (26.8.) ešte ako hurikán štvrtej kategórie. Medzičasom sa jeho sila zmenšila na tropickú búrku. Meteorológovia však predpovedajú, že región bude ešte niekoľko dní sužovať prívalovými dažďami a nebezpečnými záplavami.Zo zatopených území v texaskej metropole Houston museli v dôsledku obrovských záplav zachraňovať viac ako 2000 osôb. Z postihnutého regiónu dosiaľ úrady hovoria o najmenej ôsmich obetiach na životoch.