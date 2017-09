Cestu medzi Púchovom a Považskou Bystricou uzavrú pre výstavbu tunela

Ilustračné foto Foto: TASR/ MilanKapusta Foto: TASR/ MilanKapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nimnica 21. septembra (TASR) – Motoristi sa počas víkendu (23.–24.9.) nedostanú z Považskej Bystrice do Púchova po ceste II/507. Úsek úplne uzavrú pre výstavbu východného portálu tunela Diel, ktorý je súčasťou rekonštrukcie železničnej trate na rýchlosť 160 kilometrov za hodinu.Ako informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Pavol Kudlička, cesta II/507 bude uzavretá od Kúpeľov Nimnica po začiatok obce Udiča od soboty od 8.00 hodiny do nedele do 18.00 hodiny. Doprava bude vedená po obchádzkových trasách v územných obvodoch okresov Púchov a Považská Bystrica (cesty I/61, I/49) a bude usmerňovaná dočasným dopravným značením.zdôraznil hovorca.