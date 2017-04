Cestu medzi Udičou a Kúpeľmi Nimnica do pondelka úplne uzavrú

Ilustračná snímka Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nimnica 21. apríla (TASR) – Cesta II/507 od obce Udiča po Kúpele Nimnica bude od dnešnej noci do pondelka (24.4.) úplne uzavretá. Dôvodom je výstavba východného portálu železničného tunela Diel, ktorý je súčasťou modernizácie železničnej trate v úseku Púchov – Považská Teplá na traťovú rýchlosť 160 kilometrov za hodinu.Ako informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Pavol Kudlička, cestu, ktorá spája Považskú Bystricu s Púchovom, uzatvoria dnes od 23.00 hodiny, uzávera bude trvať do pondelka do 5.00 hodiny.uviedol Kudlička.Okresný dopravný inšpektorát v Považskej Bystrici žiada motoristov využívajúcich tento úsek, aby zohľadnili dopravné obmedzenie, sledovali dočasné dopravné značenie a rešpektovali pokyny osôb určených na riadenie premávky.