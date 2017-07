Cestu pod Strečnom napoludnie otvorili, hrozba sa však neskončila

Na archívnej snímke situácia na ceste I/18 pod odstráneným skalným blokom pod hradom Strečno dňa 28. júla 2017. Foto: TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR - Erika Ďurčová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Strečno 29. júla (TASR) – Po dvojtýždňovej uzávere dnes napoludnie otvorili pre motoristov cestu I/18 pod hradom Strečno. Skončila sa tak mimoriadna situácia, ktorú vyhlásili v súvislosti s kritickým stavom na hradnom brale. O sprejazdnení Strečna rozhodol na piatkovom (28.7.) zasadnutí v Strečne krízový štáb.Podľa prednostu Okresného úradu v Žiline Michala Lavríka doprava pod Strečnom bude po otvorení limitovaná dvomi zúženými jazdnými pruhmi a na približne 40-metrovom úseku je rýchlosť obmedzená na 30 kilometrov za hodinu.Mimoriadna situácia pod hradným bralom trvá od 16. júla, kedy cestu neplánovane uzavreli. Hrozilo, že z nesanovanej časti brala sa uvoľní približne 100-tonový skalný blok. V utorok (18.7.) vo večerných hodinách sa skalný blok uvoľnil, rozbil sa na menšie kusy a dopadol na vozovku preventívne pokrytú metrovou vrstvou štrku.povedal projektový manažér sanačných prác pod Strečnom Branislav Prelovský s tým, že z vozovky museli odviezť 800 až 900 metrov kubických materiálu.Po vyčistení komunikácie nainštalovali palisády a cestu dnes sprístupnili motoristom. Aj keď prejazd pod Strečnom je podľa neho už bezpečný, situáciu treba riešiť komplexne, hrozba pod Strečnom nie je zažehnaná.doplnil Prelovský.Odborníci podľa neho volajú po vybudovaní galérie, ktorá by cestu pod Strečnom zastrešila a chránila proti kameňom z hradného brala." zdôraznil projektový manažér.Ako dodal, situáciu by malo začať riešiť odborné konzílium zložené z odborníkov a zo zástupcov dotknutých ministerstiev, sanácia by sa mala začať riešiť čo najskôr, aspoň na budúci rok.