Cestu z Popradu do Starého Smokovca by mali kompletne opraviť

Centrum Starého Smokovca vo Vysokých Tatrách Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad/Starý Smokovec 15. februára (TASR) – Rozsiahlou rekonštrukciou prejde viac ako 9-kilometrový úsek hlavnej cesty II/534 smerujúci z Popradu do Vysokých Tatier, konkrétne do Starého Smokovca. Ako pre TASR potvrdila hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Daša Jeleňová, kraj nechal ešte v roku 2016 vypracovať projekt stavby cesty, s ktorým sa bude uchádzať o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúram TEN-T a cestám prvej triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.Dôvodom rekonštrukcie je podľa Jeleňovej nevyhovujúci stavebno-technický stav cesty.vymenovala s tým, že v zimnom období sa vytvárajú výrazné priečne hrbole, ktoré majú vplyv na zníženie prevádzkovej spôsobilosti vozovky a čiastočné zníženie rýchlosti vozidiel. Súčasný stav vozovky má podľa jej ďalších slov negatívny vplyv na komfort jazdy zvýšenými otrasmi a hlučnosťou.vysvetlila.Podľa Jeleňovej je na ceste problémom aj odvodnenie a nevyhovujúci súčasný stav zvodidiel. Úpravou prejde aj priesečná križovatka ciest II/534, III/3081 a účelovej komunikácie na Žakovskú poľanu. Pribudnú tu priechody pre chodcov, odbočovací pruh so smerovými ostrovčekmi, osvetlenie a upravené bude aj dopravné značenie.Rekonštrukcia cesty bude prebiehať v dvoch etapách. Prvý úsek je dlhý 1,26 km a druhý 7,81 km. V prvej etape sa bude rekonštruovať druhý úsek cesty od 4,315 do 9,558 km.priblížila hovorkyňa. Začiatok prác prvej etapy je naplánovaný ešte v tomto roku. Predpokladaný termín ukončenia je v roku 2018.