Cestujete lietadlom? Týmto chybám sa pred odletom radšej vyhnite

Bratislava 4. júla (TASR) – Letné obdobie býva tým najvyťaženejším na letiskách, keďže k pravidelným linkám pribúdajú aj nepravidelné dovolenkové chartrové lety. Letisko Milana R. Štefánika v Bratislave napríklad očakáva počas letnej sezóny približne 2000 odletov a príletov chartrových liniek s dovolenkármi.Podľa hovorkyne letiska Veroniky Ševčíkovej sa však dovolenka pre niektorých cestujúcich skončí ešte pred samotným odletom. Dovolenkári by sa preto podľa nej mali vyvarovať týchto najčastejších chýb.Medzi ne patrí napríklad príchod na letisko s neplatným pasomvysvetlila Ševčíková.Ďalším problémom býva nedostatočná dĺžka platnosti cestovného pasu.dodala hovorkyňa. Ak totiž nemá cestujúci dostatočne dlhú platnosť pasu, rovnako mu nie je umožnený odlet. Napríklad pri lete od Egypta musí mať dovolenkár platný pas aspoň šesť mesiacov po návrate, v Turecku je to aspoň 150 dní po návrate a v Ománe aspoň šesť mesiacov po návrate.Pri ceste na rodinnú dovolenku však podľa Ševčíkovej nestačí skontrolovať platnosť a dĺžku platnosti len pri pase dospelých osôb. Netreba zabúdať aj na to, že každé dieťa musí byť pri ceste do zahraničia držiteľom platného cestovného pasu.upozornila hovorkyňa. Zároveň však aj pre ne platí pri ceste do vybraných krajín, že pas musí byť platný ešte aspoň šesť mesiacov po návrate.Pozor si treba dávať aj na rôzne priezviská žien pred svadbou a po svadbe.vysvetlila Ševčíková. Rovnako aj priezvisko cestujúcej nahlásené v cestovnej kancelárii musí byť zhodné s priezviskom na cestovnom doklade.dodala. Ak teda žena odchádza na dovolenku ihneď po svadbe a nemá ešte vybavený občiansky preukaz či pas na nové priezvisko, treba podľa nej v cestovnej kancelárii či pri kúpe letenky nahlásiť svoje dievčenské priezvisko.Cestujúcim sa zároveň zvykne pred odletom na dovolenku stať, že si pomýlia linku a čas odleturadí hovorkyňa. Aj tento rok letisko zaznamenalo prípady, keď cestujúci svoj let zmeškali, pretože stáli v nesprávnom rade na nástup do lietadla.Zmariť odlet za oddychom môže tiež neskorý príchod k nástupnej bráne. Nástup na odlet, teda takzvaný boarding, totiž začína približne 45 až 50 minút pred odletom lietadla. Nástupná brána sa však zatvára spravidla 30 či 20 minút pred odletom a nie až v čase odletu.uviedla Ševčíková.Podobne upozorňuje aj na včasný príchod na letisko.vysvetlila. Ak totiž príde cestujúci na letisko neskôr, nemusí mať dostatok času na absolvovanie všetkých nevyhnutných úkonov.Dovolenkári by si zároveň mali dať pozor na zakázané predmety v príručnej batožine a tekutiny nad limit.vymenovala Ševčíková. Patria sem podľa jej slov aj detské hračkárske zbrane – vodné pištole.Zároveň podľa hovorkyne platí, že tekutiny, pasty, gély, spreje možno mať v príručnej batožine umiestnené len v objeme do 100 mililitrov alebo 100 gramov, uzatvorené v plastovom vrecku s maximálnou kapacitou jeden liter.Súčasne upozorňuje cestujúcich na "posilnenie sa alkoholom" pred odletom.doplnila Ševčíková.