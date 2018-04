Cestujúca žaluje Southwest Airlines pre explóziu motora

Lietadlo leteckej spoločnosti Southwest Airlines na pristávacej dráhe po núdzovom pristátí na letisku vo Philadelphii 17. apríla 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Filadelfia 28. apríla (TASR) - Pasažierka na palube lietadla spoločnosti Southwest Airlines, ktoré muselo v rámci vnútroštátneho letu núdzovo pristáť pre výbuch motora, žaluje leteckú spoločnosť i výrobcu motora z možného zanedbania. Informovala o tom v sobotu agentúra AP.Lilia Chavezová tvrdí, že od incidentu v lietadle, ku ktorému došlo 17. apríla, trpí posttraumatickou stresovou poruchou, a preto žaluje spoločnosť Southwest so sídlom v Dallase, v štáte Texas, a taktiež spoločnosť CFM International, ktorá motor vyrobila.Chavezová sedela počas letu tri sedadlá za oknom, ktoré sa vplyvom explózie motora rozbilo. Tvrdí, že bola svedkyňoukeď prúd vzduchu spôsobený dekompresiou takmer vytiahol z lietadla pasažierku Jennifer Riordanovú sediacu pri rozbitom okne. Riordanová neskôr na následky zranení zomrela.Poškodené lietadlo, ktoré malo namierené z New Yorku do Dallasu, muselo po incidente núdzovo pristáť vo Filadelfii.Letecká spoločnosť vo svojom stanovisku uviedla, že nemôže komentovať prebiehajúce súdne spory. Zástupcovia CFM International neprejavili snahy komentovať situáciu.