Cestujúci do exotických destinácií by očkovanie nemali podceňovať

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 4. júna (TASR) – Blíži sa dovolenková sezóna a s ňou aj vyšší pohyb ľudí do exotických destinácií. Ako pripomínajú odborníci z Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici dovolenkári by sa mali správať zodpovedne a pred cestou do takých oblastí sa dať zaočkovať. Ich oddelenie infektológie je jedným z pracovísk na Slovensku, kde sa to dá.priblížila v pondelok hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje.Zaočkovať sa v dostatočnom časovom predstihu pred odchodom sa možno najmä proti vírusovej hepatitíde typu A, B, brušnému týfusu, japonskej encefalitíde či meningokokovej meningitíde. Očkovanie proti žltej zimnici je povinné do niektorých krajín Južnej Ameriky a subsaharskej Afriky. Tieto očkovania sú dobrovoľné a nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia.Ešte nebezpečnejší "suvenír" z trópov si môže cestovateľ priniesť v podobe závažných infekčných ochorení ako ebola, iné hemoragické horúčky či MERS. Proti týmto nákazám sa však očkovaním ochrániť nedá a ich privlečenie do našich končín môže ohroziť značnú časť obyvateľstva.zdôraznila Diana Vološinová, primárka oddelenia infektológie banskobystrickej nemocnice.Oddelenie je jedným z troch pracovísk na Slovensku, ktoré dokážu zabezpečiť špeciálne preventívne opatrenia a vyšší stupeň biologickej bezpečnosti pri hospitalizácii pacienta s vysokovirulentnou nákazou.