Cestujúci na letisku v Bruseli si radšej vzali len príručnú batožinu

Brusel 23. augusta (TASR) - Pasažierom prilietajúcim na medzinárodné letisko v Bruseli a odlietajúcim z tohto letiska odporučili, aby si vzali len príručnú batožinu, keďže utorňajší štrajk manipulantov batožiny narušil tamojšiu prevádzku.Letisko upozornilo, že hoci manipulanti batožiny sa po utorkovom štrajku už vrátili do práce, celý dnešný deň bude možno dochádzať k meškaniu a rušeniu letov.Celkovo postihol štrajk 40 percent letov, v utorok muselo byť napríklad zrušených 40 letov, uviedla tlačová agentúra Belga.Manipulanti batožiny podnikli štrajk na protest proti nedostatku zamestnancov počas rušných letných mesiacov a požadovali zvláštne príplatky, ako aj to, aby pracovníkov na čiastočný úväzok zamestnali cez sezónu na plný úväzok.Dohoda so zamestnávateľom, ktorá štrajk ukončila, zaručuje pracovné zmluvy na celý úväzok pre 60 zamestnancov až do konca septembra a príplatky do výšky 500 eur, uviedla agentúra Belga.