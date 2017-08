Cestujúci zatvorení celé hodiny v lietadle zavolali políciu

ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ottawa 2. augusta (TASR) - Polícia v kanadskej Ottawe zasahovala na miestnom letisku po tom, ako jej zatelefonovali viacerí cestujúci, ktorí zostali po neplánovanom medzipristátí hodiny zatvorení v lietadle bez vody, jedla či prístupu k čerstvému vzduchu. Agentúra DPA o tom dnes informovala s odvolaním sa na vyhlásenie samotného letiska.Prvé tiesňové volania z lietadla spoločnosti Air Transat, v ktorom sa nachádzalo 336 pasažierov, začali prichádzať po štyroch hodinách čakania na letiskovej ploche s vypnutou klimatizáciou. Po príchode pohotovostných zložiek posádka otvorila dvere a cestujúcim rozdala vodu. Jednej osobe bola poskytnutá lekárska pomoc.Spoločnosť Air Transat čakanie zdôvodnila zhustenou premávkou na letisku v Ottawe, kam bolo pre nepriaznivé počasie odklonených 20 letov smerujúcich do Montrealu či Toronta. Uvedený stroj letel do Montrealu z Bruselu. Dopravca uviedol, že letisko počas čakania nedokázalo zabezpečiť prisunutie schodov ani doplnenie zásob pitnej vody či paliva.Správa letiska však tvrdí, že boli pripravené schody i autobusy, aby sa cestujúci mohli dostať do budovy, posádka lietadla však bolaa na ponuku nereagovala.