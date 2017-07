Cestujúcich v Štúrove odvezie moderný autobus MHD

Ilustračné foto Foto: TASR/Jozef Ďurník Foto: TASR/Jozef Ďurník

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štúrovo 31. júla (TASR) - Obyvatelia mesta Štúrovo v okrese Nové Zámky môžu oddnes v rámci mestskej hromadnej dopravy (MHD) cestovať moderným nízkopodlažným autobusom s klimatizáciou a bezplatným wi-fi pripojením. Podľa Karola Petőcza, generálneho riaditeľa spoločnosti Arriva Nové Zámky, chcú spolu so samosprávou aj takýmto spôsobom motivovať obyvateľov, aby uprednostnili verejnú dopravu pred individuálnou dopravou autami.Podľa jeho ďalších slov zvyšovanie kvality služieb môže podporiť záujem obyvateľov o využívanie verejnej dopravy.povedal Petőcz.Zmluvu na výkon MHD vo verejnom záujme uzatvorilo mesto Štúrovo so spoločnosťou Arriva v roku 2012 na desať rokov. To umožňuje mestu a spoločnosti zlepšovať kvalitu poskytovaných služieb vrátane modernizácie autobusov MHD. „povedal primátor mesta Štúrovo Eugen Szabó.Autobus je plne klimatizovaný, vybavený wi-fi pripojením, ktoré je pre cestujúcich zdarma, elektronickými informačnými tabuľami, hlásičom zastávok a digitálnym informačným LCD panelom nainštalovaným v interiéri autobusu. Cestujúci tak majú informácie o trase jazdy a nasledujúcich zastávkach.Spoločnosť poskytuje služby MHD v 19 mestách na Slovensku.ukončila dopravná riaditeľka spoločnosti Hana Jahodníková.