Cestujúcich vlakom EuroNight Metropol čaká vyšší komfort i bezpečnosť

Bratislava 20. júna (OTS) - Od pondelka 19. júna môžu cestujúci vo vlaku EuroNight Metropol na trase Budapešť - Bratislava - Praha - Berlín cestovať vo vynovených klimatizovaných ležadlových vozňoch vyrobených v Nemecku. Tieto vozne do vlaku zabezpečili maďarské železnice so servisom spoločnosti Utasellato v spolupráci so slovenským majiteľom vozňov. Redizaj vozňov bol navrhnutý pražským medzinárodne uznávaným architektom doc. Ing. Patrikom Kotasom a zrealizovaný slovenskými ŽOS. Vozne možno zaradiť do súprav dosahujúcich rýchlosť až 200 km/h.Vozne spĺňajú všetky štandardy na bezpečné cestovanie, majú uzavreté systémy WC, protipožiarne zabezpečenie, premostenie záchrannej brzdy, systém centrálneho zatvárania a blokovanie dverí V=0. Vozne týmto dosahujú úroveň nočnej dopravy rakúskych železníc, ktoré tento segment cestovania rozširujú, o čom svedčia aj štatistiky rastúceho počtu cestujúcich v nočných vlakoch Rakúsko - Nemecko - Taliansko. Ďalšou pripravovanou sériou kvalitných vozňov budú vozne umožňujúce nočnú prepravu invalidov.