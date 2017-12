Cesty a diaľnice sú zjazdné, ich povrch je vlhký až mokrý

Ilustračné foto. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bratislava 31. decembra (TASR) - Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, okrem úseku diaľnice D1 Ivachnová - Važec, kde na vozovke je čerstvý sneh hrúbky jedného centimetra. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojej internetovej stránke.Zjazdné sú aj cesty I., II. a III. triedy, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Na území stredného a východného Slovenska je miestami pokrytý vrstvou kašovitého až utlačeného snehu do troch centimetrov. Miestami čerstvý sneh hrúbky jeden až tri centimetre je na cestách v okolí Liptovského Mikuláša, Rožňavy, Humenného, Svidníku a Spišskej Novej Vsi.Horské priechody (HP) sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, okrem HP Huty, Podspády, Herlianske Sedlo, Makov, Vrchslatina, Vernár, Besník, Fačkov, Zbojská, Čertovica, Javorník, Grajnár a Súľová, ktoré majú povrch vozoviek pokrytý vrstvou kašovitého alebo utlačeného snehu do troch centimetrov. Na HP Cukmantel je na vozovke miestami zľadovatený sneh do dvoch centimetrov.SSC upozorňuje vodičov, že pre silný dážď a sneženie je dohľadnosť do 100 metrov v lokalitách Piešťany, Zavar, Čataj, Pastierske, Dedova jama, Štrba, Zeleneč. Hmla s dohľadnosťou do 200 metrov je v lokalitách Dovalovo, Podtureň a Východná. Na cestách v okolí Trstenej, Dolného Kubína, a Námestova sa tvoria snehové jazyky a záveje.Miestami zľadovatený sneh hrúbky dva centimetre sa nachádza na ceste II/543 v úseku Hniezdne- Červený Kláštor- Lysá nad Dunajcom a na cestách III. triedy v okolí Spišskej Starej Vsi a Banskej Štiavnice.HP Šútovce je uzatvorený pre vozidlá nad 10 metrov dĺžky. Cesty II/549 Úhorná - Krásnohorské Podhradie a III/3227 Hrabušická Píla - Stratená sú uzatvorené pre všetku dopravu, keďže sú v zimnom období neudržiavané.