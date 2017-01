Cesty pod Tatrami sú zjazdné, miestami sa tvoria snehové jazy

Vysoké Tatry. Foto: TASR / Pavol Ďurčo Foto: TASR / Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad 9. januára (TASR) – Cesty pod Tatrami sú zjazdné, vozovky sú prevažné suché. Na niektorých úsekoch ciest prvej triedy, najmä v okrese Poprad, sa nachádza vrstva utlačeného snehu do jedného centimetra. Jaroslav Štofko zo Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja uviedol, že v dôsledku silného vetra sa v okresoch Poprad, Kežmarok, Levoča a Stará Ľubovňa tvoria miestami snehové jazyky.Na cestách druhej a tretej triedy sa vo vyšších polohách nachádza miestami vrstva utlačeného snehu do štyroch centimetrov. Všetky horské priechody na území kraji sú zjazdné bez obmedzení. Vo Vysokých Tatrách je miestami na vozovkách utlačený sneh do troch centimetrov a na horskom priechode Magura sa nachádza utlačená vrstva snehu do piatich centimetrov.Počas nedele 8. januára sa inertným materiálom na území Prešovského kraja posypalo 1082 km a soľou 1031 km ciest. Podľa Štofka bolo na území kraja nasadených 61 mechanizmov, ktoré pluhmi odhrnuli sneh na 2913 km ciest.