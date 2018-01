Cesty v Žilinskom kraji sú pokryté vrstvou kašovitého snehu

Ilustračné foto. Foto: TASR/Branislav Caban Ilustračné foto. Foto: TASR/Branislav Caban

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žilina 17. januára (TASR) - Na kašovitý a utlačený sneh pokrývajúci vozovky takmer v celom Žilinskom kraji upozornila v stredu ráno webová stránka Slovenskej správy ciest (SSC).Vodiči by mali zbystriť pozornosť najmä v úseku diaľnice D1 Ivachnová – Važec, na rýchlostnej ceste R3, obchvat Horná Štubňa, medzi Trstenou a Tvrdošínom a v úseku cesty medzi Sedliackou Dubovou a Širokou, kde je povrch vozoviek pokrytý vrstvou kašovitého snehu.Utlačený sneh v hrúbke štyri až päť centimetrov sa podľa SSC nachádza na cestách III. triedy v obvode Bytča.Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) podľa informácií na oficiálnej internetovej stránke nepredpokladá v stredu žiadne väčšie komplikácie spojené s počasím. Pre celý Žilinský kraj však na štvrtok (18. 1.) platí výstraha druhého stupňa pred silným vetrom, ktorý by mal trvať do piatka (19. 1.) rána.