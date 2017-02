Cez európske letiská prešli vlani rekordné dve miliardy pasažierov

Letisko v Düsseldorfe, archívna snímka. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. februára (TASR) - Európske letiská vybavili v roku 2016 rekordných viac ako dve miliardy pasažierov. V porovnaní s rokom 2015 tak vzrástol počet cestujúcich v priemere o 5,1 %.Vyplýva to z najnovších celoročných údajov Medzinárodného združenia európskych letísk ACI Europe (Airports Council International Europe), ktoré zbiera štatistiky z viac ako 500 letísk v 45 krajinách Európy.konštatoval riaditeľ ACI Europe Olivier Jankovec.Letisko v slovenskom hlavnom meste pritom podľa hovorkyne Veroniky Ševčíkovej zaznamenalo za rok 2016 nárast vybavených cestujúcich v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 12,3 %, keďže vlani prešlo jeho bránami 1,76 milióna pasažierov. Zaradilo sa tak podľa nej medzi európske letiská, ktoré dokázali rásť dvojciferným percentuálnym rastom.doplnil generálny riaditeľ Letiska M. R. Štefánika v Bratislave Ivan Trhlík.Pre porovnanie, napríklad letisko v Prahe vybavilo za minulý rok celkovo 13,07 milióna cestujúcich, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom znamenalo nárast o 8,6 %. Bránami letiska v maďarskom hlavnom meste v Budapešti prešlo na prílete a odlete spolu 11,43 milióna ľudí a oproti roku 2015 to predstavovalo nárast o 11,1 %. Ešte výraznejšie, o 14,5 %, si vlani prilepšilo letisko vo Varšave, ktoré celkovo vybavilo 12,84 milióna ľudí.Čo sa týka najväčšieho letiska v regióne - letiska vo Viedni, to v minulom roku vybavilo 23,35 milióna ľudí a v porovnaní s rokom 2015 sa počet pasažierov na letisku zvýšil o 2,5 %.