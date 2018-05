Cez Nord Stream 2 chce Rusko do EÚ exportovať svoj ekonomický systém

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 19. mája (TASR) - Nebezpečenstvom plynovodu Nord Stream 2 je, že Rusko nechce prostredníctvom neho exportovať len svoj plyn, ale aj ekonomický systém. Na konferencii GLOBSEC 2018 to novinárom povedala expertka na energetiku z amerického ministerstva zahraničných vecí Sandra Oudkirková.povedala Američanka o pripravovanej výstavbe plynovodu, ktorý má prepojiť Rusko a Nemecko cez Baltické more.uviedla jeden z dôvodov, prečo sa USA zaujímajú o európsky ropovod. Energetická bezpečnosť je podľa nej obzvlášť dôležitá pri niektorých štátoch východnej Európy, ktoré sa chcú oslobodiť od závislosti na Rusku z historických dôvodov.Oudkirková nesúhlasí s tým, že by americká administratíva kritizovala Nord Stream 2 pre svoje ekonomické záujmy. Pripomenula, že USA boli aj proti výstavbe plynovodu Nord Stream 1, napriek tomu, že vtedy ešte neboli vývozcom plynu.povedala. Nord Stream 2 je podľa nej mrhaním zdrojov, pretože neprináša na trh nový plyn, len sa snaží obísť Ukrajinu.Ďalším dôvodom, prečo je Nord Stream 2 podľa Američanov zlé rozhodnutie, je, že spomalí európske snahy nebyť závislými od jedného dodávateľa. To, že Nord Stream 2 nie je ekonomický projekt, podľa nej dokazujú aj snahy stavať ho skôr, ako bude mať všetky povolenia.poznamenala. Americká administratíva však verí, že sa to dá a malo by sa to spraviť.myslí si. Európa má podľa nej viacero možností - európsku smernicu o plyne, súdne spory, nevydávanie povolení a ďalšie.uzavrela.Dokončením Nord Streamu 2 sa zdvojnásobí ročná kapacita už existujúceho plynovodu Nord Stream, ktorým Rusko prepravuje 55 miliárd kubických metrov suroviny. Nord Stream 2 by mali realizátori projektu odovzdať do užívania na sklonku roku 2019.Fínske úrady začiatkom apríla 2018 schválili všetky dokumenty, ktoré umožnia položiť potrubie plynovodu Severný prúd 2 vo fínskych výsostných vodách. Na konci marca výstavbu plynovodu schválilo aj Nemecko. Ešte sa čaká na rozhodnutie Švédska a Dánska.