Cez Slovensko bude prechádzať americká vojenská technika

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 21. (TASR) – Počas mesiacov jún až august sa bude po slovenských cestách presúvať americká vojenská technika. Američania budú smerovať na jedno z najväčších tohtoročných aliančných cvičení Saber Guardian 2017, ktoré sa uskutoční od 8. do 22. júla v Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku. Konvoj bude pozostávať z niekoľkých stoviek vozidiel a vojakov.informoval dnes minister obrany Peter Gajdoš (nominant SNS). Súčasťou konvoja by mali byť tanky, obrnené transportéry či ďalšia kolesová technika. Američania vyrazia z Nemecka a pôjdu cez Českú republiku a Slovensko do Maďarska, Rumunska a Bulharska.Šéf rezortu obrany spresnil, že konvoj bude rozdelený na viacero menších, ktoré bude tvoriť do 20 až 40 vozidiel a pôjde cez juhozápadnú časť Slovenska. Koľko vozidiel a vojakov nakoniec cez Slovensko prejde, či aké budú presné trasy a termíny presunu, ešte nie je známe. Ministerstvo tieto informácie časom spresní.„Presuny budú organizované vojenskou políciou v súčinnosti s Policajným zborom SR a samozrejme budú vytvorené všetky organizačné podmienky na to, aby presuny mali hladký priebeh,“ zdôraznil Gajdoš. Zároveň dodal, že Slovensko je pripravené poskytnúť Američanom aj logistickú podporu vrátane doplňovania pohonných hmôt, ubytovania či stravovania.Naposledy sa veľký americký konvoj presúval cez Slovensko v septembri 2015. Američania vtedy smerovali z Nemecka na aliančné cvičenie Brave Warrior do Maďarska. Vojenský konvoj tvorilo približne 640 amerických vojakov a asi 150 kusov techniky. Američania so sebou priniesli napríklad obrnené bojové vozidla Stryker či terénne vozidlá Humvee. Na česko slovenských hraniciach ich vtedy čakali na desiatky odporcov, ale aj podporovateľov.