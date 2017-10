Cez Slovensko sa bude presúvať vojenská technika

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Pakovič Foto: TASR - Martin Pakovič

Bratislava 20. októbra (TASR) - Ministerstvo obrany upozorňuje verejnosť na ďalšie presuny vojenskej technicky spojeneckých armád cez územie Slovenska. Naplánované sú počas budúceho týždňa, od pondelka (23.10.) do nedele (29.10.). TASR o tom informovala hovorkyňa ministerstva obrany Danka Capáková.Celkovo sa uskutoční 26 cestných presunov zahraničných vojsk. Naplánovaný je i presun techniky Ozbrojených síl SR, a to z Vojenského útvaru Ružomberok do priestorov Posádkového cvičiska Sučany. Presuny sa uskutočňujú i počas tohto týždňa, predovšetkým ide o poľských vojakov s technikou. Vracajú sa z kurzu NATO MIOTC z Grécka.