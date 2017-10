Cez SR prechádza studený front, prináša dážď a blížia sa aj mrazy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 27. októbra (TASR) - Cez Slovensko momentálne prechádza studený front, ktorý so sebou prináša veľkú oblačnosť s dažďom. Po jeho prechode sa mení aj vietor, fúka severozápadný, najmä na juhozápade s nárazmi ojedinele aj cez 60 kilometrov za hodinu. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.píše vo svojej analýze meteorológ Miroslav Šinger.V noci na sobotu (28.10.) prejde podľa neho cez Slovensko od severozápadu oklúzny front, ktorý taktiež prinesie oblačnosť aj zrážky, najmä na severe územia a prenikne ešte o niečo chladnejší vzduch. Najvýraznejší zo všetkých frontov v tomto období bude studený front, ktorý prejde cez strednú Európu ďalej na juh v nedeľu (29.10.)spresnil meteorológ.Súčasne sa na Slovensko dostane aj veľmi studená morská arktická vzduchová hmota. V takto studenom vzduchu sa aj výrazne zníži hranica sneženia, ktorá bude postupne klesať v priebehu nedele a večer sa už zrážky vo forme snehu môžu vyskytnúť na severe aj v nižších polohách, pričom v pondelok (30.10.) nie je podľa meteorológa vylúčený výskyt snehových prehánok aj v nížinách.uviedol Šinger.Klesnú aj hodnoty teploty vzduchu. Denné maximá budú začiatkom budúceho týždňa v rozmedzí väčšinou päť až desať stupňov Celzia, na severe nula až päť stupňov Celzia. Podľa predpovede by mala byť najchladnejšia noc na utorok (31.10.), keď by malo mrznúť na väčšine územia.