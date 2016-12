Cez sviatky treba jesť s rozumom, aby ich nepokazili tráviace ťažkosti

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. decembra (TASR) - Vianočné sviatky sú spojené s konzumáciou väčších porcií ťažších jedál, súčasne sa často pije viac alkoholu. Odborník preto radí nezabúdať na heslo všetko s mierou. "povedal pre TASR docent Tomáš Koller, gastroenterológ z Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB).Ťažkosti po nadmernom konzumovaní jedla môžu mať podľa jeho slov najmä ľudia trpiaci cukrovkou či ľudia so žlčníkovými kameňmi. "" vysvetlil. Prípady žlčníkových záchvatov, upchatia žlčových ciest kameňmi alebo zápalu pankreasu sa vyskytujú v priebehu celého roka, ale v období sviatkov býva ich výskyt mierne zvýšený.Opatrní by tiež mali byť chorí na vysoký tlak. Vyvarovať by sa mali nadmernej konzumácie soli, veľa je jej v údenom, slaných polotovaroch či čipsoch. Netreba tiež zanedbať pohybovú aktivitu, vhodné sú napríklad prechádzky.Rôzne tráviace ťažkosti sa v tomto období nevyhýbajú ani zdravým ľuďom. Nárazové prejedanie a alkohol môžu spôsobiť problémy vo forme ťažoby až bolestí brucha, nafukovania a hnačiek. Lekára treba vyhľadať v prípade intenzívnych bolestí brucha, pri ktorých nie je možné nájsť úľavovú polohu, alebo keď pretrvávajú tri - štyri hodiny. Rovnako pokiaľ bolesti sprevádza vracanie, zastavenie odchodu stolice a vetrov. Zhoršenie ochorenia pečene sa môže prejaviť ožltnutím, prípadne môžu byť prítomné poruchy vedomia.