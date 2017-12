Cez vianočný víkend sa oplatí skočiť na lyže

Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Nízke Tatry



Čachovo - Selce 35 - 60 cm veľmi dobré

Donovaly 30 – 45 cm veľmi dobré

Chopok juh 40 - 50 cm veľmi dobré

Chopok sever 50 cm veľmi dobré

Závažná Poruba 30 - 70 cm veľmi dobré

Polomka - Bučník 30 cm veľmi dobré

Čertovica 60 - 80 cm veľmi dobré

Telgárt 40 - 60 cm veľmi dobré

Šachtičky 40 - 50 cm veľmi dobré

Tále 20 - 50 cm veľmi dobré



Vysoké a Belianske Tatry



Kubašok - Sp. Bystré 30 cm veľmi dobré

Snowpark Lučivná 25 - 40 cm veľmi dobré

Svit - Lopušná dolina 10 - 60 cm veľmi dobré

Štrbské Pleso 45 cm veľmi dobré

Tatranská Lomnica 40 -150 cm veľmi dobré

Bachledova DENY 30 - 60 cm veľmi dobré

Ski Bachledova 0 - 40 cm veľmi dobré

Monkova dolina 80 cm veľmi dobré

STREDNICA - Ždiar 40 cm veľmi dobré

STACHAN - Ždiar 30 - 40 cm neuvedené



Západné Tatry



Roháče - Spálená dolina 50 - 70 cm veľmi dobré

Zuberec - Janovky 50 cm veľmi dobré



Veľká a Malá Fatra



Jasenská dolina 20 - 40 cm veľmi dobré

Malinô Brdo 30 cm veľmi dobré

Fačkovské sedlo 25 - 50 cm veľmi dobré

Snowland - Valčianska dolina 40 cm veľmi dobré

Vrátna - Chleb 20 - 60 cm dobré

Vrátna - Paseky 30 - 50 cm veľmi dobré

Winter park Martinky 35 cm veľmi dobré

Čičmany 50 cm veľmi dobré



Kremnické vrchy



Krahule 40 cm veľmi dobré

Králiky 50 - 60 cm veľmi dobré

Skalka arena 50 - 70 cm veľmi dobré

Salamandra resort 45 cm veľmi dobré



Stolické vrchy



Kokava - línia 60 cm veľmi dobré

Vyšná Slaná 30 - 50 cm veľmi dobré



Pohronský Inovec



Drozdovo 15 - 25 cm dobré



Vtáčnik



Ostrý Grúň - Kollárová 5 - 25 cm veľmi dobré



Malé Karpaty



Pezinská Baba 5 - 30 cm dobré



Javorníky



Ski Centrum Kohútka 30 - 60 cm veľmi dobré

Makov 25 - 40 cm veľmi dobré



Orava a Kysuce



Snowparadise Veľká Rača 35 - 40 cm veľmi dobré

Oravská Lesná 35 cm veľmi dobré

Oravský Podzámok 30 cm neuvedené

Krušetnica 50 - 70 cm veľmi dobré

Kubínska hoľa 30 - 50 cm veľmi dobré

Zábava - Hruštín 30 - 40 cm veľmi dobré



Východné Slovensko



Litmanová 30 - 40 cm dobré

Vyšné Ružbachy 50 - 60 cm veľmi dobré

Levočská dolina 30 cm veľmi dobré

Jahodná 20 - 40 cm veľmi dobré

Poráč - Brodok 20 cm veľmi dobré

Gugel - Mlynky 50 - 80 cm veľmi dobré

Drienica 40 cm veľmi dobré



Alpské strediská



V Rakúsku odštartovala lyžiarska sezóna už v 90 percent stredísk. Na alpských zjazdovkách sú dobré až veľmi dobré lyžiarske podmienky. Snehová vrstva je stabilná. Napríklad hornorakúske strediská Hinterstoder, Kasberg, Hochficht, Wurzeralm hlásia 125 až 150 cm snehu.



Rakúsko



Göstling - Hochkar 90 - 120 cm veľmi dobré

Hinterstoder 25 – 125 cm veľmi dobré

Hintertux 15 – 185 cm veľmi dobré

Höchfuegen 75 - 145 cm veľmi dobré

Ischgl 40 – 100 cm veľmi dobré

Kaunertal 170 – 275 cm veľmi dobré

Kitzbuehel a Kirchberg 60 – 85 cm veľmi dobré

Kitzsteinhorn – Maiskogel 105 – 330 cm dobré

Obergurgl - Hochgurgl 80 – 190 cm veľmi dobré

Schladming Dachstein 0 - 340 cm dobré

Sölden 10 – 195 cm dobré

Serfaus - Fiss - Ladis 40 - 120 cm veľmi dobré

Stuhleck 40 - 85 cm veľmi dobré

St. Anton am Arlberg 70 - 165 cm veľmi dobré

Stubai 30 – 250 cm veľmi dobré

Zell am See – Kaprun 105 – 330 cm dobré



Švajčiarsko



Arosa 55 - 135 cm dobré

Davos Klosters 35 – 125 cm dobré

Matterhorn Ski Paradise 10 – 110 cm dobré

Saas-Fee 50 – 170 cm dobré



Francúzsko



Les Trois Vallées 140 - 240 cm dobré

Tignes 115 - 180 cm dobré

Val d'Isére 0 – 180 cm dobré



Taliansko



Adamello - Tonale 40 - 150 cm veľmi dobré

Alta Badia 30 - 90 cm dobré

Bormio 30 - 100 cm dobré

Livigno 50 - 90 cm dobré

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. decembra (TASR) - Na predvianočnú lyžovačku pozýva do 60 lyžiarskych stredísk. Snehová vrstva sa od pondelka (18.12.) vplyvom technického zasnežovania zvýšila o 10 až 20 cm, aj keď v najbližších dňoch vzhľadom na oteplenie môže pár centimetrov ubudnúť. V sobotu ráno teploty na horách ešte od -5 do 0 stupňov. Na upravených zjazdovkách sa nachádza zväčša 30 až 60 cm prevažne technického snehu, v niektorých lokalitách o 10 až 20 cm viac – napr. na Roháčoch, Čertovici, Krušetnici alebo v stredisku Ski Gugel Mlynky.Lyžiarske podmienky sú dobré až veľmi dobré. V nedeľu (24.12.) bude vo viacerých strediskách skrátený čas prevádzky do 13.00 h, prípadne bude zatvorené. Pozor aj na prevádzku – niekde je k dispozícii stále len do 50 percent svahov. V pondelok (25.12.) ohlásili otvorenie sezóny Mýto pod Ďumbierom, Krpáčovo, Vyšná Boca, Žiarska dolina a Vernár-Studničky.