Cez víkend bude počas oboch nocí uzatvorený tunel Sitina

Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 27. októbra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) uzavrie posledný raz počas oboch nocí tento víkend pre pravidelný jesenný servis a kontrolu tunel Sitina.S obmedzením treba podľa hovorkyne diaľničnej spoločnosti Michaely Michalovej počítať od piatka 27. októbra od 22.00 h do soboty 28. októbra do 10.00 h a zároveň od soboty 28. októbra od 22.00 h do nedele 29. októbra do 10.00 h.Doprava bude podľa hovorkyne presmerovaná na súbežné cestné komunikácie.konštatovala Michalová.